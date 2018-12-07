Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, одним из основных направлений деятельности Ассамблеи является содействие развитию института медиации в сфере общественного согласия и общенационального единства. В рамках реализации данного направления кабинет медиации Ассамблеи Западно-Казахстанской области третий год подряд проводит областной конкурс медиаторов. В этом году конкурс проходил среди общественных медиаторов. Для награждения победителей конкурса в номинации «Лучший общественный медиатор» и «Лучший кабинет медиации» приглашен председатель Западно-Казахстанского областного суда Бек Аметов. Дипломы победителей в номинации «Лучший общественный медиатор» получили медиаторы Акжайыкского района Курман Бисегалиев (I место), он также признан лучшим медиатором Ассамблеи народа Казахстана по итогам республиканского конкурса и председатель «Союза общественных медиаторов Запдно-Казахстанской области» Майра Сельбаев (II место). В номинации «Лучший кабинет медиатора» заняли общественные медиаторы Теректинского района Асиля Сабыргалиева (I место) и Казталовского района Марат Бигалиев (II место). Победителям вручили кубки, дипломы и денежные сертификаты. Также благодарственными письмами акима Западно-Казахстанской области отмечена деятельность самых активных медиаторов, ими признаны медиаторы Жангалинского района Омирзак Акбасов, Теректинского района Шарипкали Максутов и Чингирлауского района Сагингали Имашев. Медиация — это новая форма альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в конфликте стороны. В качестве этой стороны выступает медиатор, который помогает участникам спора или судебного разбирательства выработать определенное соглашение, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Медиация может применяться в спорах по гражданским, трудовым, семейным и иным правоотношениям, а также по уголовным делам небольшой и средней тяжести. В Казахстане Закон «О медиации» вступил в силу 5 августа 2011 года. Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере организации медиации в РК, определяет ее принципы и процедуру проведения, а также статус медиатора.