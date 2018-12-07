Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что трассы перекрыты из-за непогоды. - 7 декабря с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный гололед, дождь со снегом) закрыто движение на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент от п.Подстепное до границы Актюбинской области. Также закрыты трассы Атырау-Уральск от п.Чапаево до границы Атырауской области и Подстепное-Федоровка-граница РФ. Дороги закрыты для всех видов автотранспорта, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.