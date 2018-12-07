Нарданат Беркингали окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". В 2005-2008 годы прошел докторантуру в Hannover Medical School (ФРГ) по программе «Болашак». Доктор философии (PhD). 1999-2001 годы работал фельдшером Станции скорой медицинской помощи в городе Алматы. 2002-205 годы - врач-оториноларинголог в Научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова. 2009-2010 годы - эксперт международного сотрудничества и инновационного развития, эксперт первой категории управления медицинской науки и образования Департамента стратегии и развития здравоохранения МЗ РК. 2015-2017 годы – директор ТОО “Медицелл”. С 1 июня 2017 года заместитель руководителя по развитию и организационной работе управления здравоохранения ЗКО

Фото из архива "МГ" Руководителем управления здравоохранения по ЗКО назначен Нурданат Беркингали, который с июня 2017 года был заместителем руководителя облздрава. Он назначен вместо Каната Тосекбаева, который в октябре нынешнего года был назначен руководителем управления здравоохранения Алматы.