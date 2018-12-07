В совещании приняли участие руководители строительных компаний и филиалов банков второго уровня, которые осуществляют реализацию данной программы. - В рамках «Пяти социальных инициатив президента» программа «7-20-25» должна быть реализована, а жители должны быть обеспечены жильем. Жилищная программа является действенной как для населения, так и для строителей и банков. Дома мы построили и они готовы к сдаче, - отметил аким области. Благодаря программе в регионе уже 117 семей получили ключи от новых квартир. По словам застройщиков, в Уральске готовы к реализации 315 квартир. Еще 941 квартира будет сдана следующем году. На данный момент по числу заявкам лидирует «Банк ЦентрКредит». В ходе совещания аким области призвал руководителей банков активнее работать с населением по данной программы.