Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, приезд спортсмена был организован управлением и федерацией смешанных единоборств панкратиона и грэпплинга.

7 декабря Уральск посетил Дамир Исмагулов, одержавший первую победу на абсолютном чемпионате единоборств (UFC) по смешанным единоборствам ММА.В рамках своего приезда спортсмен встретился с молодежью и ответил на интересующие их вопросы. Как рассказал Дамир Исмагулов, в детстве он не занимался спортом. – В единоборства я пришел в 20 лет. Я жил в такой среде, где был только футбол. У нас был очень маленький спортзал. Круглый год мы гоняли мяч. Когда поступил в институт, начал заниматься борьбой. Начал с рукопашных боев. Самый первый бой запомнился мне. Я, можно сказать, чудом выиграл. Сам даже не понял. Нас построили в зале. Всех взяли, а меня нет. Тренер мне сказал, что я еще слабый. Потом на тренировках я одержал победу, и только тогда меня взяли. В финале я вышел со своим одноклубником, который имеет все возможные пояса и я одержал победу. Дальше все закрутилось. Сегодня я уже в сильнейшей лиге мира, - рассказал спортсмен. Выяснилось, что спортсмен окончил кафедру медицины и безопасности жизнедеятельности, а сердце его до сих пор свободно. – Я не женат. С таким режимом пока ничего не получается. Наверное, нужно выбирать либо одно, либо другое. Когда-нибудь женюсь. В спутницы я выберу терпеливую и понимающую девушку, которая во всем будет поддерживать меня. Все придет само собой, - рассказал Дамир Исмагулов. Стоит отметить, что боец пока не планирует завершать спортивную карьеру. – Еще лет пять я буду выступать. За это время я должен чего-то добиться. В планах у меня есть переехать в Казахстан, жить здесь, работать, открыть школу борьбы и воспитывать детей. Первые шаги к этому уже сделал. Знаю, что у меня все получится. Мне очень нравится в Казахстане. Только тренироваться здесь особенно сложно. Потому что я был в Астане и в Алматы. Каждый день нас приглашают в гости. А мне нужно диету соблюдать, готовиться к бою. Не идти в гости тоже не получится - обижаются, - отметил Дамир Исмагулов. В завершении беседы с подрастающим поколением спортсмен пожелал молодым ребятам трудиться и быть терпеливыми. – Чтобы достичь успеха и добиться желаемой цели, нужно много работать. Не нужно бояться трудностей. Будьте терпеливыми, - подытожил спортсмен.