В ходе служебного расследования выяснилось, что служебные машины с госномерами, разъезжающие по льду, принадлежат акимату города Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео На своей официальной странице в Facebook Алимухаммед Куттумуратулы рассказал своим подписчикам в том, что в тот день в дрифте на льду у областного акимата принимали участие служебные машины, принадлежащие акимату г.Атырау. - Признаюсь честно, меня данное видео сильно покоробило. Такое лихачество на служебных автомобилях, купленных на бюджетные деньги не позволительно и бросает тень на всех нас, - пишет Алимухаммед Куттумуратулы. - Я провел беседу со своим водителем, в ходе которой узнал, что на данном видео «дрифтует» моя машина и машины моих коллег. Напомним, что инцидент произошел в четверг, 6 декабря в первой половине дня. Выяснилось, что водители приехали за акимом и его подчиненными, которые находились на совещании, проходившем в здании областного акимата. По данному факту сотрудниками дорожной полиции, были составлены административные протоколы по статье 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования". Также, заведующим гаража проводится служебное расследование, по итогам которого к водителям будут применены меры взыскания вплоть до увольнения. - Сегодня мы собрали всех водителей государственных органов и провели с ними профилактическую беседу. Подобное поведение недопустимо, потому что оно, во-первых, порочит образ государственного служащего, во-вторых, приводит к износу и порче государственного имущества, и в третьих – опасно для окружающих. От себя и своих коллег хочу принести свои искренние извинения всем жителям и гостям города за этот инцидент, - заключил аким города Атырау. Камилла МАЛИК