Иллюстративное фото из архива "МГ" Драка между школьницами произошла вечером 13 октября на одной из улиц г. Алга, в ходе которой одна из несовершеннолетних получила рассечение брови осколком стекла. Бригадой скорой помощи подросток была доставлена в Алгинскую центральную районную больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь в виде хирургической обработки, наложения шва, а по факту происшествия было направлено уведомление в Алгинский РОВД. - После оказания первой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой, однако спустя два дня в связи с ухудшением самочувствия снова обратилась в районную больницу. После необходимого обследования школьница была госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом «невралгия левого глаза», позже была направлена в офтальмологическую клинику «Дару жарығы» в г.Актобе, где получала лечение с 18 по 26 октября, -сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области. - По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установлено, что обеим участницам инцидента причинен легкий вред здоровью. Решением комиссии по защите прав несовершеннолетних при акиме района принято решение взять несовершеннолетних на внутришкольный контроль, а также привлечь к административной ответственности родителей школьниц за ненадлежащее воспитание своих детей.