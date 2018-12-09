Сотрудники местной полицейской службы провели рейд по местам незаконной парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Железнодорожный вокзал. Места для парковки инвалидов. Именно сюда в первую очередь подъехала патрульная машина. Владельцу припаркованного автомобиля приходится объяснять полицейским причину парковки в неположенном месте. А вот, что говорят те, кому парковаться здесь можно по закону. - Постоянно занято здесь машинами. Это просто чудо, что сейчас есть место. Льготы должны быть для инвалидов. Ведь им трудно добираться, - говорит инвалид Александр Климов. Но не все так плохо. Председатель общественного объединения инвалидов-колясочников Гульмира Батпакулова говорит, что рейды уже сыграли положительную роль. - Два-три раза в год проводим подобные рейды. И есть положительные результаты. Мы уже сами знаем, какие места являются проблемными – это оптовые рынки, банки, учреждения здравоохранения, - отметила Гульмира Батпакулова. Полицейские отмечают, что результаты достигаются методами кнута и пряника. Людям объясняют, что парковка для инвалидов оборудована специально рядом со входом в здание. - С 2017 года штраф снижен с 120 тысяч тенге до 25 тысяч. Цель акции- привлечь внимание людей. Особенно в такую погоду инвалидам трудно добираться по сугробам, - отметила старший инспектор МПС УП г. Уральска Динара Абдулкаликова. Подобные акции будут проходить на постоянной основе. В конце декабря 2017 года президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий снижение штрафов по 20 видам нарушений Правил дорожного движения в Казахстане. Среди них и взыскание за остановку или стоянку на местах для инвалидов. Так, если в прошлом году за нарушение части 4 статьи 597 КоАП РК - "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов" водителей штрафовали на 50 МРП, или 120 250 тенге (1 МРП в 2018-м равен 2 405 тенге), а уже с 9 января 2018-го, вступили в силу поправки в КоАП, сумма взыскания снизилась до 10 МРП, или 24 050 тенге.       Руслан АЛИМОВ