Казахстанский певец Димаш Кудайберген спел на сцене конкурса красоты "Мисс Мира - 2018". Финал состоялся на китайском острове Хайнань. - Обладатель международной премии, певец-сенсация Димаш поразил зрителей потрясающим исполнением, демонстрируя свой невероятный вокальный диапазон, - отметили организаторы проекта на официальной странице в. Стоит отметить, что в Китай Димаш полетел на самолете с собственным изображением.