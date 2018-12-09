На Западе Казахстана осадков не ожидается. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем -4 градуса, ночью -8. В Атырау осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит 2 градуса тепла, ночью 4 градуса мороза. В Актау синоптики прогнозируют 6 градусов тепла днем, 2 градуса мороза ночью. -6 градусов ожидается днем в Актобе. Ночью температура воздуха составит 12 градусов мороза.