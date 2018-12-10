Фото с сайта megaice.kz Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Алматы (7-9 декабря, Halyk Arena). Произошло это на его коронной дистанции 500 метров, где Абзала Ажгалиева в финале опередили олимпийские чемпионы 2018 года – венгр Шаоанг Лю (серебро) и канадец Самуэль Жирар (золото). Стоит отметить, что 4 ноября лучший шорт-трекист страны занял второе место на этапе Кубка мира в Калгари.