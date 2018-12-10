Фото из архива "МГ" По информации ДЧС Атырауской области, 9 декабря в 19.35 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о задымлении в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Привокзальный города Атырау. - По прибытии первого пожарного расчёта в 19.37 стало известно, что на лестничной площадке четвёртого этажа произошло возгорание стиральной машины. При помощи автолестницы с балкона квартиры пятого этажа спасено четыре человека, из них трое детей - они не смогли выйти из квартиры из-за неисправности входной двери, - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК. - Всего силами пожарных эвакуированы 18 человек, из них 8 детей. По данным ведомства, в 19.45 возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. На место вызова выезжали восемь сотрудников и три единицы пожарной техники ДЧС Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.