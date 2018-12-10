Иллюстративное фото из архива "МГ" По сведениям пресс-службы прокуратуры ЗКО, с начала 2018 года в производстве судебных исполнителей области находилось порядка 7,5 тысячи документов о взыскании алиментов в пользу около 9,5 тысячи детей. Мерами прокурорского надзора количество проблемных документов сокращенос 3,5 тысячи до 634. Прокурорской проверкой установлены факты непринятия уполномоченными органами мер ограничительного характера в отношении должников. - Так, 367 неплательщиков алиментов беспрепятственно выезжали за границу, 600 не ограничено право управления транспортным средством, не наложены аресты на имущество 931 лица, не обращено взыскание на заработную плату и иные доходы 1,5 тысячи должников, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - На сегодняшний день общая задолженность перед 1 тысячей несовершеннолетних составляет 76 млн тенге. Наряду с принимаемыми мерами по содействию в трудоустройстве должников принимаются меры по привлечению лиц к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по уплате алиментов. К примеру, мужчина в течение двух лет не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего сына, в результате чего образовалась задолженность в размере свыше 800 тысяч тенге. - По инициативе прокуратуры г.Уральск он дважды подвергался административному аресту по ст.669 КоАП, однако не делал должных выводов и продолжил уклонение от выплаты средств. Более того, он отказался от работы, предложенной городским центром занятости. Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он осужден за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание ребенка по ст.139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)" к общественным работам сроком на триста часов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.