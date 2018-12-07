Фото @atyrauoil По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в связи с реконструкцией центральной городской площади им. Исатая – Махамбета, главные праздничные гуляния развернутся на площади Султана Бейбарыса – напротив областного акимата. Всего по городу Атырау будет установлено 6 елок: на площади Султана Бейбарыса, на площади К.Смагулова, на площади Д.Нурпеисовой, в микрорайоне Балыкшы перед магазином "Аққу", на площади С.Мукашева в микрорайоне Привокзальный, перед зданием ДК Курмангазы. На установку из местного бюджета выделено 11,6 миллиона тенге. - В рамках программы по благоустройству областного центра в городе установят световую арку на набережной у областного акимата, деревья по ул.Сатпаева будут оформлены иллюминацией. Также по городу повсеместно будут сосредоточены объёмные цифры с символикой нового 2019 года, малые архитектурные формы и объекты для селфи. На эти цели из местного бюджета выделено 50 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау. Кроме того, по поручению акима города Алимухаммеда Куттумуратулы во избежание лишних трат из местного бюджета в этом году на площади Султана Бейбарыса в качестве символа нового года будет установлена елка, приобретенная в преддверии празднования 2018 года. Отметим, что главную городскую елку в Атырау установят после празднования Дня Независимости. До 16 декабря город будет украшаться исключительно государственной символикой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.