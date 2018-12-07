Несчастный случай произошел 20 ноября по ул. Лесозащитной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов сообщил, что ЧП произошло в ТОО "Орал жаңа үй құрылыс комбинаты" и по данному инциденту начато расследование. - 20 ноября рабочего 1956 года рождения бетонной плитой придавило насмерть. Было начато расследование. В состав комиссии включили специалиста по промышленной безопасности, - рассказал Арман Туйгинбетов. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов поступил к ним в 15.35. - Скорая прибыла на место в 15.40. Рабочего придавило бетонным блоком. Смерть наступила до приезда скорой помощи, - пояснили в пресс-службе облздрава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.