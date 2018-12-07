Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов сообщил, что ЧП произошло в ТОО "Орал жаңа үй құрылыс комбинаты" и по данному инциденту начато расследование. - 20 ноября рабочего 1956 года рождения бетонной плитой придавило насмерть. Было начато расследование. В состав комиссии включили специалиста по промышленной безопасности, - рассказал Арман Туйгинбетов. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов поступил к ним в 15.35. - Скорая прибыла на место в 15.40. Рабочего придавило бетонным блоком. Смерть наступила до приезда скорой помощи, - пояснили в пресс-службе облздрава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.