Их маме Юлии 31 год, папе Борису 35. Детей назвали Максим, Даниил и Алина. Самый весомый из тройняшек Максим, он весит 2 килограмма 250 граммов, а рост 46 см, Алина родилась весом 2 кило 190 граммом при росте 48 см, и самый маленький из тройняшек Даниил весит 1 килогграмм 537 граммов. - Роды прошли успешно, Юлия родила сама, дети маловесные, пока они будут в роддоме, - сообщил главврач областной больницы Рустем Исаев. – В семье Балабековых уже есть один ребенок. Теперь их будет четверо. Свидетельства о рождении тройняшкам вручили прямо в роддоме. Документы они оформили в электронном формате. Их прямо в роддоме вручили сотрудники корпорации «Правительство для граждан Актюбинской области.