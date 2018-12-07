oqUrt3lA4Xc 6 декабря очевидцы сняли на видео, как служебные автомобили, якобы принадлежащие акимату Атырауской области, устроили дрифт на льду. По словам автора машины, водители сжигают сцепление машин, купленных на бюджетные деньги. Отметим, что на видео не видно государственных номеров , поэтому утверждать, что машины определенно принадлежат акимату Атырауской области, нельзя. Как прокомментировал видео пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев, в данный момент идет служебное расследование. - Устанавливаются личности водителей и номера машин. Если выяснится, что это автомобили государственных органов, к виновным будут применены меры, -пояснил Серикжан Ерментаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Скриншот с видео Ерлан ОМАРОВ