Трассы открыты с утра 7 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - С утра трассы в ЗКО открыты по всем направлениям, - сообщили в ДЧС ЗКО. Напомним, в ночь на 6 декабря в ЗКО из-за гололеда закрыли трассы Чапаево-Жангала-Сайхин, Чапаево-Жалпактал-Казталовка, а также Уральск-Атырау.  