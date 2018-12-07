На сегодняшний день в ЗКО произошло 642 пожара, ущерб составил 6,4 млн тенге, погибли 6 человек, травмировано 24. Большая часть пожаров произошла в жилом секторе.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, в конце июня была проведена проверка противопожарного состояния многоквартирного жилого дома КСК «Импульс». - В ходе проверки установлено, что руководством КСК мер по устранению ранее предписанных противопожарных мероприятий предпринято не было. К примеру, соединения и ответвления электрических проводов произведены «механический скруткой» вместо опрессовки, пайки или специальными зажимами, система вентиляции находится в неисправном состоянии, допущена эксплуатация электрических светильников со снятыми плафонами, источники противопожарного водоснабжения не обозначены знаками пожарной безопасности и многие другие. Указанные нарушения относятся к категории грубых нарушений и несут непосредственную угрозу жизни и здоровью большого числа жильцов, - рассказал Ерлан Турегелдиев. На основании вышеизложенного, за неисполнение предписания выданного государственным инспектором в области пожарной безопасности в соответствии со статьей 462 части 3 КоАП РК составлен протокол по делам об административном правонарушениии в отношении юридического лица КСК «Импульс» и направлен в специализированный административный суд города Уральск. По указанным административным протоколам 6 декабря вынесено решение о привлечении КСК «Импульс» к штрафу в размере 240 500 тенге.