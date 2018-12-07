иллюстративное фото из архива "МГ" На брифинге СЦК Бекшин рассказал, что двухмесячная девочка лечилась в больнице от пневмонии. Из-за болезни ребенка вместо грудного вскармливания перевели на смесь марки Humana. - "Мама говорит, что ранее видела в испражнениях ребенка капли металлической ртути. Но об этом она никому не сказала. После того как отец заявил, что нашел в остатках детской смеси дома капельки металлической ртути, она тоже начала это связывать с отравлением ребенка", - сообщил Бекшин. По его словам, проверка детских смесей в Шымкенте ведется регулярно. С начала года исследовано 58 проб, в том числе Humana. Все пробы соответствовали требованиям техрегламентов. Посторонних примесей, в том числе ртути, обнаружено не было. - "Сейчас нами расследуется случай. Выявлена партия, где покупали, они сами приобретали в аптеке. Данный случай еще находится в формате подозрительного случая. Мы хотим исследовать остатки смеси, провести лабораторное исследование на содержание тяжелых металлов. К сожалению, папа ребенка отказывается выдать остатки детской смеси. Мужчина очень взволнован. Может, в другом месте хочет исследовать. Мы дополнительно переговорим", - сообщил санврач. Запрещать продажу смеси пока не планируют. - "Сейчас нет доказательств. До получения результатов дали поручение приостановить реализацию и распространение детской смеси Humana по Шымкенту. Конечно, это нонсенс, мы в детских смесях за всю историю никогда не находили ртуть", - уточнил он. В то же время Бекшин уточнил, что в жидком состоянии ртуть не слишком опасна для здоровья ребенка. Случаи, когда родители случайно ломают градусники и в организм детей попадают капли ртути, это подтверждают. - "В холодном виде она очень плохо всасывается кишечником. Только когда происходит нагревание ее до газообразного состояния, только тогда ее влияние будет токсичным. В обычном состоянии, поскольку это тяжелый металл, он через три-четыре часа выходит вместе с калом ребенка. В данном случае мы взяли биопробы от ребенка, от мамы, исследуем на содержание солей ртути", - заметил он.