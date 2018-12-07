Чай должен быть выращен в экологически-чистых местах. Как правило, качество чая зависит от высоты его произрастания, а в горах с экологией порядок. Чтобы зеленый чай отдал максимум ценных веществ напитку, а вкусо-ароматические компоненты не разрушились при заваривании, заливайте его остывшей до 80-85 градусов водой с умеренной жесткостью.Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!

Ценят зеленый чай и за пользу для здоровья, ведь в нем сохраняются тысячи различных веществ, многие из которых попадают при заваривании в напиток. История распространения зеленого чая связана с ценностью для здоровья, ведь его изначально применяли как средство китайской медицины. В статусе лечебного растения чай попал к русскому царю, продавался в наших и европейских аптеках как горькая целебная трава. Научившись правильно заваривать и быстро доставлять в Европу свежий чай, его распробовали как вкусный напиток. А новейшая история зеленого чая не могла начаться раньше реформ Дэн Сяопина, когда в Китае стали масштабно возрождать его выращивание и экспорт.Правильно заваренный свежий зеленый чай богат антиоксидантами, витаминами, аминокислотами, дубильными веществами, полезными минералами и эфирными маслами. Ценность антиоксидантов для здоровья общеизвестна. Многим знакомы такие представители этих веществ, как катехины, они есть во фруктах и горьком шоколаде. В зеленом чае их многократно больше, даже в нескольких граммах чая на одну заварку содержится достаточное количество катехинов для ощутимой пользы при регулярном употреблении. Антиоксиданты препятствуют нарушениям в процессе деления клеток, что фундаментально важно для всех аспектов функционирования организма. Это замедляет процессы старения, способствует профилактике соответствующих заболеваний, особенно онкологических. О пользе красного вина говорят в контексте антиоксидантов, даже несмотря на вред от спирта и сахаров, но в бутылке вина пользы меньше, чем в чашке чая. Основные витамины, выделяющиеся из чая в напиток, относятся к группе P. Они полезны для кожи и сосудов, необходимы при профилактике сердечно-сосудистых болезней. Витамина С в листьях чая содержится много, но большая его часть разрушается даже при корректном заваривании. Самая полезная чайная аминокислота - теанин. Благодаря ее действию чай бодрит деликатнее и мягче, чем кофе, а эффект приподнятого тонуса сохраняется намного дольше. Другие аминокислоты полезны так же, как содержащиеся в рыбе и овощах. Дубильных веществ в чае тоже больше, чем в вине. Они терпкие на вкус и помогают очищать организм, улучшают пищеварение. Имеющиеся в чае минералы в основном входят в состав аминокислот, их содержание не столь велико для акцента на этой группе веществ. Однако любители чая получают достаточно полезных для костей и зубной эмали элементов. Чем вкуснее и ароматнее чай, тем больше в нем полезных эфирных масел, ответственных за это. Помимо научно доказанной пользы, еще ценнее может оказаться позитив от наслаждения качественным чаем. Психоэмоциональное состояние и гормональный фон напрямую зависят от стимуляции центров удовольствий.