В области наблюдается гололед, к тому же по прогнозу РГП "Казгидромет" днем 7 декабря в ЗКО возможен дождь со снегом.  Иллюстративное фото из архива "МГ" Ночью 6 декабря в ЗКО из-за гололеда закрыли трассы Чапаево-Жангала-Сайхин, а также Чапаево-Жалпактал-Казталовка.