Автомобили ехали по улице Шолохова и столкнулись на перекрестке с улице Штыбы. Впереди ехала фура после нее "УАЗ", а следом "КамАЗ". По словам пассажира "КамАЗа", они направлялись с сторону улицы С.Датова. - Перед фурой выскочил "ВАЗ-21099" с российскими номерами. Большегруз резко затормозил, - рассказал пассажир "КамАЗа", добавив, что и "УАЗ" успел затормозить. А вот "КамАЗ" несмотря на скорость около 20 км в час, врезался в "УАЗ", который затем ударился в фуру. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Другие подробности выясняются.