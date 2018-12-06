По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем составит 2 градуса мороза, ночью 10 градусов мороза. В Атырау будет облачно. Днем ожидается +4 градуса, ночью +2. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла, ночью ожидается +4 градуса. Погода без осадков ожидается в Актобе. Днем температура воздуха составит -8 градусов, ночью -16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.