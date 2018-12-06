Областной форум был организован департаментом агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области. В мероприятии приняли участие руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат Исаков, акимы районов ЗКО, неправительственные организации и студенты. Стоит отметить, что в 2003 году ООН объявила 9 декабря международным днем борьбы с коррупцией. Данную конвенцию подписали более 140 стран мира, в том числе и Казахстан. Как отметил Болат Исаков, для реализации стратегии по борьбе с коррупцией активно вовлекаются неправительственные организации и активисты. – Благодаря работе принятой стратегии по борьбе с коррупцией сейчас мы можем видеть положительные результаты по предупреждению и выявлению коррупции. В школах, колледжах и в высших учебных заведениях проводятся уроки для формирования антикоррупционной культуры в обществе. Сформированы мобильные группы по борьбе с коррупцией, в состав которых вошли деятели культуры, представители профсоюзов и сотрудники правоохранительных органов. В марте этого года начался марафон "Честный путь", в котором приняли участие все 12 районов нашей области. Проведение таких мероприятий, безусловно, внесло свой вклад в искоренение проявлений коррупции в нашем современном обществе, - рассказал Болат Исаков. Выяснилось, что в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана в нашем регионе стартовал проект "Акжайык - площадка честности". Главной целью проекта является повышение качества образования, здравоохранения, оказания государственных услуг, выявление и искоренение возможных рисков коррупции. – Так, в ЗКАТУ имени Жангир хана начал свою работу фронт-офис «Sanaly Urpaq». В ближайшее время во всех высших учебных заведениях нашей области заработают подобные офисы. Кроме этого, проведение сегодняшнего форума в стенах ЗКГУ также является нашей лептой в воспитание нашей молодежи, - отметил руководитель агентства. В ходе форума были награждены победители конкурсов, участники марафонов и представители СМИ, которые вносят свой вклад в борьбу с коррупцией. – Марафон "Честный путь" проводился во всех районах нашей области. Наш район не стал исключением. У нас он проводился в июле и августе этого года. Все сельские округа также были охвачены данным марафоном. Проводились культурные, спортивные мероприятия. марафон мы приняли у Жанибекского района, а передали Сырымскому району, - рассказал аким Казталовского района Абат Шыныбеков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.