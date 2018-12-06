Выяснилось, что произошло возгорание автомобиля "Ауди". По словам владельца машины Александра, автомобиль на протяжении длительного времени был в нерабочем состоянии. – Она была сломана. Сегодня решил завести и тут услышал резкий хлопок. Видимо, замкнуло что-то. Успел выбежать из машины. Добежал до ближайшего магазина и вызвал пожарных. Они быстро приехали. Хорошо, что обошлось без жертв. Машину восстанавливать не буду скорее всего, - говорит Александр. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, звонок поступил в 17.00. - 6 декабря 2018 года в 17.00 часов на номер центрального пульта пожарной связи поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Достык-Дружба, 232 горел моторный отсек автомашины марки «Ауди-80». На место выезжала 1 единица техники и 6 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в 17.31, - рассказали в ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.