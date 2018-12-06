ЧП произошло 6 декабря около 17.00 во дворе дома 232 по проспекту Достык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выяснилось, что произошло возгорание автомобиля "Ауди". По словам владельца машины Александра, автомобиль на протяжении длительного времени был в нерабочем состоянии. – Она была сломана. Сегодня решил завести и тут услышал резкий хлопок. Видимо, замкнуло что-то. Успел выбежать из машины. Добежал до ближайшего магазина и вызвал пожарных. Они быстро приехали. Хорошо, что обошлось без жертв. Машину восстанавливать не буду скорее всего, - говорит Александр. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, звонок поступил в 17.00. - 6 декабря 2018 года в 17.00 часов на номер центрального пульта пожарной связи поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Достык-Дружба, 232 горел моторный отсек автомашины марки «Ауди-80». На место выезжала 1 единица техники и 6 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в 17.31, - рассказали в ДЧС ЗКО. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.