Выяснилось, что в сфере пассажирского транспорта выявлен ряд серьезных нарушений. За одно из них водитель уже поплатился работой и в будущем может быть лишен водительских прав. Кадры видеорегистратора были распространены в социальных сетях. Автобус 22 маршрута выезжает при обгоне автотранспорта на полосу встречного движения. Съемка видеорегистратора теперь станет доказательством в суде. - Мы сразу же направили материалы в полицию. Руководство автопарка приняло решение уволить водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Сейчас материалы переданы в административный суд. Водителю грозит лишение водительских прав, - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Кайрат Мухамбеткалиев. Только за один день проведения ОПМ "Автобус" было выявлено более 70 административных правонарушений. 20 раз водители нарушили правила маневрирования, 20 раз пользовались телефонами во время движения, 12 раз превышали скорость. - В ОПМ «Автобус» задействованы сотрудники инспекции транспортного контроля и полиции. Нарушений много. Проверяем конечные остановки автобусных маршрутов, техническое и санитарное состояние транспортных средств, - говорит заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Алмаз Ахошев. В отделе пассажирского транспорта выступили с предложением продлить ОПМ "Автобус" еще на месяц. Эта мера позволит навести порядок на дорогах.