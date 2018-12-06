d1GAEKUMRrQ В Атырау с раннего утра все городские улицы покрыла ледяная корка. В связи с этим часть жителей стали обвинять коммунальные службы в плохой работе по устранению гололеда. Вторая половина отнеслась с ситуации с юмором и призвала горожан встать на коньки и открытить сезон катания. Как рассказали коммунальщики, на данный момент в борьбе с гололедом по городу задействовано 260 дорожных рабочих, 22 единицы спецтехники. - К данному часу рабочими использовано 36 кубометров песка и 430 кубометров соленой воды. Работа продолжится до позднего вечера, - рассказал директор ТОО "Спецавтобаза" Алмаз Изтелеуов. Напомним, что ранним утром в Атырау и пригородных сельских округах прошел ледяной дождь. В результате автомобильные дороги и пешеходные тротуары оказались покрыты наледью. В настоящее время последствия гололеда устраняют 6 тракторов-щеток, 4 пескоразбрасывателя и 12 поливомоечных машин. К слову, дождь продолжается и в настоящее время. -Дополнительно мы задействовали еще 10 тракторов-щеток, которые будут работать круглосуточно, до полного устранения гололеда. В первую очередь наледь устраняется на центральных улицах, затем на второстепенных. Тротуары и пешеходные дорожки посыпаются песком, - рассказал Алмас Изтелеуов. Между тем, в ДЧС сообщили, что из-за сильной наледи перекрыли трассу Атырау-Бейнеу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК