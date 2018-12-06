Участниками акции станут клиенты банка, оформившие беззалоговый заём в Банке ВТБ (Казахстан) на сумму от 200 000 до 5 000 000 тенге на срок не менее четырех лет. Для того чтобы получить обратно 9% от суммы вознаграждения, заемщику необходимо исправно соблюдать требования договора, не допускать просрочек и досрочного погашения. - Скоро новый год, время подарков и приятных неожиданностей. Мы тоже решили поддержать эту праздничную атмосферу и порадовать наших клиентов подарками, - рассказала заместитель директора департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) Алия Бергарипова. - В этот период многие хотят окружить волшебством себя и своих близких. Кредит может стать отличным подспорьем в реализации ваших новогодних замыслов. К примеру, если Вы захотите отвезти детей в отпуск и показать им, где живет настоящий Дед Мороз, или порадовать родных такими подарками, о которых они давно мечтали, но не могли себе позволить! Верьте в новогоднее чудо и тогда приятные сюрпризы будут ждать Вас даже в самых неожиданных местах. Если у Вас есть кредит в другом банке, Вы можете рефинансировать его в Банке ВТБ (Казахстан) на более выгодных условиях и также стать участником акции. Рефинансирование осуществляется по процедуре получения потребительского займа. Кредиты наличными Банка ВТБ (Казахстан) - это кредиты на любые цели. Они дают Вам возможность наслаждаться жизнью прямо сейчас, не откладывая на завтра путешествие, ремонт или покупку подарков для своих близких. С помощью новой акции Банк ВТБ хочет показать, что «минус» может стать «плюсом». Правильное финансовое планирование поможет клиентам банка увидеть тот момент, когда деньги начнут работать на них. Подробная информация по акции в отделениях Банка ВТБ (Казахстан), а также по номеру 5050 бесплатно с мобильного. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.