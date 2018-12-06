Стоит отметить, что сейчас в ЗКО насчитывается около 90 тысяч пенсионеров.

По словам заместителя директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО Аскара Кожумов, с 1 января 2019 года ожидаются изменения размеров социальных выплат. Так, размеры солидарных пенсии повысятся на 7%. Размер минимальной пенсии будет составлять 36108 тенге. - Наши пенсионеры знают, что их пенсионные выплаты состоят из двух частей. Это солидарная пенсия и базовая пенсионная выплата. Размер солидарной пенсии со следующего года увеличится на 7%. В связи с увеличением размера прожиточного минимума все размеры государственных социальных пособий увеличатся на 5 %. Также с изменением размера месячного расчетного показателя, который составит в новом году 2525 тенге, будут увеличены размеры специальных государственных пособий на 5%. В новом году размер прожиточного минимума составит 29698 тенге. Минимальное значение базовой пенсии будет составлять 16037 тенге, а максимальное значение 29698 тенге. Размер базовой пенсии зависит от общего трудового стажа наших пенсионеров, - пояснил Аскар Кожумов. С 1 января 2019 года минимальная заработная плата будет составлять 42500 тенге. - В связи с изменением МРП увеличивается размер максимального дохода для исчисления пенсии. Если на сегодня он составляет 110630 тенге, то с 1 января 2019 года он будет равен 46 МРП, то есть 116150 тенге, - отметил Аскар Кожумов. Аскар Кожумов рассказал, что если с 1 января 2018 года женщины имеют право выхода на пенсию в возрасте 58,5 лет (58 лет и 6 месяцев), то с 1 января 2019 года этот возраст будет увеличен на шесть месяцев и будет составлять 59 лет. – Хочу довести до сведения наших женщин, которым исполняется 58 лет и 6 месяцев до конца этого года, то есть до 31 декабря 2018 года, что они должны до 21 декабря 2018 года сдать документы для назначения пенсий. Если они обратятся к нам за назначением пенсии в новом году, то им в назначении будет отказано. Им придется ждать еще полгода до достижения 59 лет, в виду того, что с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию для женщин будет составлять 59 лет. В связи с чем еще раз убедительно просим женщин достигающих в текущем году возраста 58,5 года своевременно обратиться за назначением пенсий - заявил Аскар Кожумов. С 12 октября 2018 года граждане по достижению пенсионного возраста подают одно заявление в госкорпорацию на назначение солидарной пенсии, базовой пенсии и ежемесячных выплат своих накоплений в ЕНПФ. Выплаты из накоплений осуществляются ежемесячно из госкорпорации вместе с солидарной и базовой пенсиями. Назначение выплаты по государственной гарантии, то есть выплаты разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений будет осуществляться на «проактивной основе», без заявления получателя. Кроме того, с 1 января 2019 года ожидается введение нового единого социального взноса, который коснется самозанятых граждан нашей страны. – В Казахстане около 2,5 млн человек являются самозанятыми. Лица, занимающиеся собственным хозяйством (выращивают скот, птицу, овощи, фрукты, оказывают услуги и т.д.) и в дальнейшем получающие доход от их реализации относятся к этой категории. Таким образом, они обеспечивают себя и свою семью. Но на сегодня они не платят никаких налогов. Ведь содержание всех государственных служб, таких как армия, медицина, образование, ЧС ложится на плечи налогоплательщиков. Самозанятые граждане наряду с налогоплательщиками пользуются всем спектром государственных услуг, указанных выше. Их дети получают бесплатное среднее образование в школах. В связи с этим на данный момент в Мажилисе идет обсуждение введения с нового года ежемесячного единого социального взноса для этой категории граждан в размере 50% МРП. Часть этого взноса пойдет на его пенсионное обеспечение (ЕНПФ), другая - в государственный фонд социального страхования, третья - в фонд медицинского социального страхования и четвертая часть пойдет в виде индивидуального подоходного налога. Точные параметры взносов находятся на стадии обсуждения. Те граждане, которые будут осуществлять эти взносы, автоматически будут являться участниками медицинского страхования, и будут получать при возникновении социальных рисков медицинское обслуживание в полном объеме, - заявил Аскар Кожумов.