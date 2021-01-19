В городских школах и шести районах области проводятся подготовительные работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 29 школах ЗКО заработали школьные столовые Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя отдела инклюзивного, специального образования и охраны прав детей управления образования ЗКО Хажарбиби Искандарова, с 18 января в 29 школах области организовано горячее питание для учащихся дежурных групп, это одна школа в Бокейординском районе, 15 - в Жангалинском районе, три школы - в Каратобинском районе, в Таскалинском районе - девять и одна областная школа. – Школьные столовые в Казталовском районе заработают с 20 января. По решению оперативных штабов, общепиты в объектах образования Шынгырлауского и Бурлинского района пока работать не будут. В городских школах и шести районах области проводятся подготовительные работы согласно алгоритму департамента санитарно-эпидемиологического контроля, - рассказала Хажарбиби Искандарова. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО рассказали, что при возобновлении работы в школьных объектах общественного питания должны соблюдаться строгие меры предосторожности, которые были прописаны в постановлении главного санитарного врача РК Ерлана Киясова. Так, у входа в школьные столовые должен быть организован так называемый "входной фильтр", где будет проводиться бесконтактная термометрия, а также установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами, дозаторы для обработки рук кожным антисептиком, бумажные полотенца или электрополотенца, мусорные контейнеры с ножной педалью для открытия крышки. Персонал столовых должен быть обеспечен одноразовыми масками, которые нужно носить не более трех часов. Заполняемость помещения не должна превышать 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала. Расстояние между столами и между посетителями не должно быть менее двух метров. В столовых не проводится раздача по типу самообслуживания, не допускается образование очереди более чем из пяти человек. Отпуск буфетной продукции осуществляется в индивидуальной упаковке.  