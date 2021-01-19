Железнодорожные билеты подорожают в Казахстане с 1 марта
С 1 марта 2021 года предусматривается плановая индексация стоимости перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7% на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях, передает inAstana.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно договорам на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям.
В АО "Пассажирские перевозки" напомнили, что проводят комплекс мер, направленных на улучшение условий перевозок пассажиров, в том числе обновление парка подвижного состава и внедрение новых стандартов обслуживания.
C 2018 по 2020 годы приобретено 159 вагонов, которыми были обновлены составы пассажирских поездов по следующим маршрутам: Алматы-Мангистау, Нур-Султан-Сарыагаш, Атырау-Нур-Султан, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Аркалык, Атырау-Мангистау, Алматы Жезказган, Нур-Султан-Семей.
При этом в 1 квартале текущего года ожидается поставка 50 новых вагонов, курсирование которых запланировано по следующим маршрутам: Алматы-Мангистау, Кызылорда–Семей, Алматы-Оскемен, Нур-Султан-Семей.
К социально-значимым маршрутам (согласно документу МИИР РК) из столицы относятся следующие направления:
Алматы – Нур-Султан.
Аркалык – Нур-Султан.
Нур-Султан – Айсары.
Нур-Султан – Алтынколь.
Нур-Султан – Атбасар.
Нур-Султан – Достык.
Нур-Султан – Жезказган.
Нур-Султан – Кокшетау.
Нур-Султан – Кокшетау – Володаровка.
Нур-Султан – Каерак.
Нур-Султан – Караганды – Семей.
Нур-Султан – Кызыл-Ту – Петропавловск.
Нур-Султан – Риддер.
Нур-Султан – Мангистау.
Нур-Султан – Павлодар.
Нур-Султан – Павлодар – Семей.
Нур-Султан – Сарыагаш.
Нур-Султан – Тобол.
Атырау – Нур-Султан.
Кокшетау – Нур-Султан – Ерейментау.
Караганды – Нур-Султан.
Кызылорда - Жезказган – Нур-Султан.
Уральск – Нур-Султан.
