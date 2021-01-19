Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр сообщил, что в целях реализации поручения Главы государства по ускоренному старту вакцинации проводится следующая работа. 19 января планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российском фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцины "Спутник V". 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз, направление данных писем в "СК-Фармацию" для проведения закупа по спецпорядку. По словам министра, к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащего населения. Прогнозно вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины, при этом контингенты распределены следующим образом. На первом этапе подлежат вакцинации медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы - порядка ста тысяч человек с 1 февраля 2021 года. На втором этапе: педагоги общеобразовательных школ, вузов, работники медицинских служб - порядка 150 тысяч человек с марта текущего года. Третий этап: педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями - 600 тысяч человек с апреля. И далее поэтапно, таким образом, до конца года планируется вакцинировать до 6 миллионов казахстанцев.