Житель поселка Жанибек Серик Бекетов рассказал, что ранним утром 17 января его мама услышала какой-то шум и пошла посмотреть в сарай что случилось. Именно она увидела собак в загоне для баранов. Мужчина отправился туда и застал там собак, которые погрызли баранов. Двух ему удалось убить. - Они загрызли восемь баранов насмерть, еще шесть остались живы, но я не знаю, будут ли они жить дальше или сдохнут. Приходил ветеринар, сделал какой-то укол, сказал, что должны выжить, - рассказал Серик Бекетов. По словам мужчины, это не первый такой случай в их селе. На днях собаки погрызли баранов у соседей. - Я летом обращался в акимат, говорил, что нужно что-то делать с бродячими собаками, которые собрались и ходят стаями. Однако власти никакие действия не предпринимают, - утверждает Серик Бекетов. Между тем в акимате Жанибекского района сообщили, что 14 и 16 января действительно бродячие собаки напали на домашних овец. - 14 и 16 января 2021 года на территорию двух домов с. Жанибек Жанибекского района проникли бродячие собаки, которые напали на домашних овец. В результате 8 голов овец погибли. Прибывшие сотрудники ветстанции составили акт, после чего туши овец были отправлены на скотомогильник. На сегодняшний день оценивается нанесенный ущерб, - пояснили в акимате Жанибекского района.