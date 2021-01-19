Со слов очевидцев, пенсионер пришёл набрать воды из проруби на Урале, за Михайло-Архангельским собором, но по пути ему стало плохо. - Видимо, сердечный приступ, - отметили очевидцы. Стоит отметить, что пенсионер пришёл на реку с внуком, который рассказал, что дедушка стоял на учете в больнице по заболеванию сердца. Воды они набрать успели, а дедушку спасти - нет. К слову, первую помощь пенсионеру начали оказывать дежурные спасатели прямо на берегу реки. Они пытались сделать все возможное, чтобы спасти мужчину. Затем сотрудники ДЧС, медики, сотрудники полиции и проходящие мимо уральцы донесли мужчину на носилках до кареты скорой помощи. Однако у пенсионера уже не было сердцебиения и медики констатировали смерть.