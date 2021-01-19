Сократилась работа ресторанов и кафе, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 19 января, вышло новое постановление и.о. главного государственного санитарного врача Уральска Розы Хасеновой. Согласно постановлению в городе по-прежнему запрещено проведение спортивных мероприятий, выставок и концертов. Нельзя проводить семейные торжества, в том числе на дому.
Работа торговых домов и центров, а также крытых и открытых продовольственных и непродовольственных рынков будет приостановлена по воскресеньям.
Постановление вступает в законную силу 21 января 2021 года.
Итак, согласно постановлению:
Запрещено:
- проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, концертов
- проведение банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому и в увеселительных заведениях.
- деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдные, боулинг, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).
Ограничение по времени и режиму работы:
- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора численностью 15 и более, и рекомендовано не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы.
- работа ЦОНов в будние дни (понедельник - пятница) с 9:00 до 18:00, в субботние дни с 9:00 до 14:00. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию.
- религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя.
- непродовольственные и продовольственные крытые рынки при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;
- непродовольственные и продовольственные рынки (вне зданий) при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;
- торговые дома и центры (павильоны, бутики), непродовольственные магазины (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв м на 1 посетителя) с приостановлением работы в воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток расположенных в них;
- объектам общественного питания - график работы с 9:00 до 20.00, (заполняемость не более 50%, не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий)
- объекты общественного питания осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос – график работы с 9:00 до 23:00;
- разрешить деятельность фудкортов только на доставку и на вынос.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.