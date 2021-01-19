Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 января, вышло новое постановление и.о. главного государственного санитарного врача Уральска Розы Хасеновой. Согласно постановлению в городе по-прежнему запрещено проведение спортивных мероприятий, выставок и концертов. Нельзя проводить семейные торжества, в том числе на дому. Работа торговых домов и центров, а также крытых и открытых продовольственных и непродовольственных рынков будет приостановлена по воскресеньям. Постановление вступает в законную силу 21 января 2021 года. Итак, согласно постановлению:- проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, концертов - проведение банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому и в увеселительных заведениях. - деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдные, боулинг, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора численностью 15 и более, и рекомендовано не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы. - работа ЦОНов в будние дни (понедельник - пятница) с 9:00 до 18:00, в субботние дни с 9:00 до 14:00. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию. - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя. - непродовольственные и продовольственные крытые рынки при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан; - непродовольственные и продовольственные рынки (вне зданий) при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан; - торговые дома и центры (павильоны, бутики), непродовольственные магазины (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв м на 1 посетителя) с приостановлением работы в воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток расположенных в них; - объектам общественного питания - график работы с 9:00 до 20.00, (заполняемость не более 50%, не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий) - объекты общественного питания осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос – график работы с 9:00 до 23:00; - разрешить деятельность фудкортов только на доставку и на вынос.