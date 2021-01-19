Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла в Акжайыкском районе 18 января в 7.30 на трассе Уральск-Атырау. 46-летний водитель автомашины марки Iveco не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. – Согласно медицинскому заключению, водитель был в состоянии наркотического опьянения. В результате ДТП пассажир получил травму, ударившись лицом о панель салона. От удара мужчина скончался до приезда скорой помощи. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщили в полиции. Между тем, в пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что сообщение о ДТП на пульт спасателей поступило только в 14.18. – Со слов водителя, его пассажиру по дороге стало плохо, он остановился и съехал в кювет. На месте аварии отсутствовала сотовая связь и он не мог дозвониться до экстренных служб. Попытки остановить попутные авто не увенчались успехом. К нам информация поступила лишь в 14.18, наши спасатели, дежурившие на трассе, немедленно прибыли на место, - пояснили в ДЧС ЗКО.