Сегодня, 19 января, уральцы празднуют православный праздник Крещение Господне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Окунаемся в купель: как уральцы отмечают Крещение (фото) Никита Кузенков с дядей По ежегодной традиции сотни горожан пришли на Крещение к проруби набрать воды и окунуться. Стоит отметить, что в этом году на улице мороз, к тому же ветрено. Желающих искупаться оказалось не так много, но среди них были не только взрослые и пожилые, но и дети. 8-летнего Никиту Кузенкова к купели привели мама с дядей. Мальчишку трясло от холода, но, несмотря на это, он трижды окунулся в ледяную воду вместе с дядей. - Он в этом году купается впервые. Это уже вторая попытка, все-таки смог преодолеть страх. Настоящий мужчина, - сказала мама мальчика. Уральцы отмечают, что в этот день невозможно простудиться в проруби. Были и те, которые по состоянию здоровья не смогли окунуться полностью, но тем не менее окунали в прорубь ноги, умывались и даже обливали голову ледяной водой. - Я уже пожилая, пришла сегодня сюда одна, окунуться не могу, уже пошел девятый десяток. Верю, что святая вода исцеляет, намочила ногу в проруби, теперь, наверное, болячки отступят, - отметила пенсионерка. - Набрала воды и теперь пойду домой. 43-летняя Гульмира Уталимова пояснила, что купание на Крещение - это традиция. - Приехала сегодня к своей подруге из села Подстепное Теректинского района. Я стараюсь каждый год купаться, это придает мне силы. Для меня это как спорт, тем более я занимаюсь карате, - отметила Гульмира. 70-летний Александр Тюляндин говорит, что он купается уже более 25 лет в проруби. - Мне так легко после купания. Я желаю всем вести здоровый образ жизни, никогда не болеть и, конечно, купаться в праздник, - отметил мужчина. Для желающих набрать воды была отдельная прорубь. К слову, на берегу реки для уральцев жарили шашлыки и наливали горячий чай. Купить шашлык из свинины можно было за 1200 тенге, стейк - за 2000 тенге, шашлык из окорочков за 800 тенге и жаренные на огне сосиски стоили 500 тенге. Также продавали сладости и игрушки. В ДЧС ЗКО сообщили, что на 14.30 в проруби окунулись 1155 человек, из них в городе - 903 человека и в районах - 252 человека. Напомним, сегодня, 19 января, пенсионер пришёл набрать воды в проруби за Михайло-Архангельским собором, однако по пути ему стало плохо. Буквально через 5-10 минут у мужчины не было сердцебиения и медики констатировали смерть. Фото Медета МЕДРЕСОВА