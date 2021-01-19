11 февраля в 11.00 отчитается аким поселка Круглоозерное Тимур Ашигалиев 11 февраля в 15.00 отчитается и.о. акима Зачаганска Аккали Аубекеров 12 февраля в 11.00 отчитается аким поселка Деркул Жубан Жумагалиев 12 февраля в 15.00 отчитается аким поселка Желаево Арман Бисембалиев 16 февраля в 11.00 отчитается аким Уральска Абат Шыныбеков

Фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в связи с пандемией в этом году отчетная встреча акима города и сельских округов, входящих в состав города, будет проводиться в онлайн-формате. Где именно можно будет посмотреть отчет градоначальника будет известно позже.Так как встречи будут проходить в онлайн формате, жители города и сельских округов могут оставить свои вопросы в специальных ящиках для вопросов, предложений и претензий по следующим адресам:- ул. Астана, 82 (Круглоозерновская СОШ); - ул. Женис, 44 (Серебряковская СОШ); - ул. Серпер, 7/5 (здание акимата п. Круглоозерное).- ул. 152-й Стрелковой дивизии, 1 (СОШ №30); - ул. С. Айткулова, 63 (СОШ №50); - ул. 25-й Чапаевской дивизии, 2 (здание акимата п. Зачаганск).- ул. А. Бараева, 3 (Дом Культуры в п. Деркул); - ул. Даля, 38 (акимат п. Деркул).- ул. Копбергенова, 50 (СОШ №14); - ул. Бирлик, 16/1 (акимат п. Желаево).- ул. Карева, 24 (СОШ №6); - ул. Жезказганская, 1 (СОШ №25); - ул. Гагарина, 153 (СОШ №13); - ул. Самал, 26 (СОШ ГЭН); - ул. Карбышева, 60 (ДК Молодежи); - пр. Назарбаева, 182/1 (здание акимата г. Уральск). Стоит отметить, что все ящики уже установлены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.