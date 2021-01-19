Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на электронный адрес школы-гимназии №51 поступило сообщение о том, что в школе заложена бомба. – На место незамедлительно выехали все экстренные службы, организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и техперсонала. Всего эвакуировано более 600 человек. Саперами спецподразделения проведена проверка всего здания на предмет выявления взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в полиции. Полицейские проводят оперативные мероприятия для того, чтобы установить и задержать подозреваемых в распространении ложной информации.