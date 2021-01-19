Всего в области зарегистрировано 9985 случаев заболевания COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО зарегистрировали 7,3 тысячи заболевших COVID-19 По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки, 18 января, было зарегистрированы 999 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 50 случаев приходится на ЗКО.
Всего в стране подтверждено 170 098 случаев, из них в ЗКО - 9985. - На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 24 894 человек , из них в стационарах находится – 6 485 пациентов. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится 312 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент, на аппарате ИВЛ – 49 пациентов, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, что также за прошедшие сутки было зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. - С 1 августа зарегистрировано 46 866 заболевших, 542 случая с летальным исходом, - отметили в МВК РК. Отметим, что ЗКО по темпам распространения коронавируса остается в «желтой» зоне.  