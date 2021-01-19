Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что по Казахстану выставлено 19 постов в связи с распространением коронавируса. - Министерство продолжает в прежнем режиме обеспечивать правопорядок в стране и оказывать содействие органам здравоохранения в соблюдении ограничительных мер. На сегодняшний день, в отдельных регионах на основании решений санврачей, выставлено 15 санитарных: в Алматинской - девять, Костанайской - четыре и Актюбинской области - два, а также четыре блокпоста в Атырауской области. Задействовано в карантинных мероприятиях более 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Осуществляется оцепление 290 карантинных объектов, - сказал Тургумбаев на заседании правительства.