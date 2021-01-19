Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 20 января в ЗКО ожидается сильный туман и метель. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 20 января в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем столбики термометров опустится до -18 градусов, ночью до -24 градусов. В Атырау также ожидается погода без осадков, днем -8 градусов, ночью -15 градусов. Ночью снег и 17 градусов мороза синоптики обещают в Актобе, днем температура воздуха составит также -17 градусов, но осадков не ожидается. В Актау будет облачно, -2 градуса днем, -5 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.