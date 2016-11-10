Бекасыла АБДРАХМАНОВА осудили на 16 лет колонии строгого режима, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
В редакцию "МГ" обратились родственники осужденного, которые хотят добиться смягчения приговора. Бекасыл АБДРАХМАНОВ написал письмо, в котором заявил, что не хотел стрелять в прохожего, это произошло случайно.
- Я сейчас сижу в СИЗО за преступление, которого не совершал. 15 мая я, находясь на работе в ночном клубе города Аксай "Мулен Руж", пытался успокоить семерых пьяных парней, которые приставали к девушкам и к другим посетителям. Конфликт начался из-за того, что парни не захотели платить за вход. Я попытался вывести толпу из заведения, однако преимущество было на их стороне, потому как их было больше, - пишет Бекасыл АБДРАХМАНОВ. - На все мои просьбы выйти из клуба парни не реагировали, и у них завязалась потасовка с моим другом. Толпа стала жестоко избивать его, и тогда я вытащил оружие. Но я не хотел ни в кого стрелять, хотел лишь припугнуть их, потому как думал, что оружие не заряжено. Тогда я произвел выстрел и случайно попал в прохожего, который пытался разнять драку.
В своем письме, Бекасыл АБДРАХМАНОВ пишет, что признает свою вину. Его семья полностью оплатила лечение пострадавшему прохожему (позже выяснилось, что им оказался сотрудник службы пробации Аян ПАНГЕРЕЕВ - прим. автора), и претензий он к осужденному не имеет.
Кроме того, осужденный охранник ночного клуба считает, что наказание понести должен не он один, но и те парни, которые затеяли драку.
- Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, но не согласен с тем, что парни из пьяной толпы оказались на стороне потерпевших. Сейчас я и мои родные хотим лишь одного, чтобы наказание мне немного смягчили и другие виновные не остались безнаказанными, - отметил Бекасыл АБДРАХМАНОВ.
Адвокат осужденного охранника уже подал апелляционную жалобу.
Однако родственники потерпевшего Аяна ПАНГЕРЕЕВА утверждают обратное, что претензии к осужденному у них имеются, и лечение он оплатил не в полном объеме.
- Аяну в правый глаз попало две дроби, а в левый три. На сегодняшний день было проведено лечение левого глаза и он видит лишь на 40%. Теперь ему надо поменять хрусталик левого глаза. Правый глаз сейчас вообще ничего не видит, о его лечении врачи еще ничего не говорили и операции никакие не назначены. Аяну уже оформили инвалидность II группы по зрению, - пояснила сестра Аяна ПАНГЕРЕЕВА Диана БИМАГАМБЕТОВА. - Операцию по замене хрусталика должны были провести еще месяц назад, но мы никак не можем собрать 400 тысяч тенге, а родные Бекасыла АБДРАХМАНОВА почему-то говорят, что оплатили нам все полностью. К Аяну приходила мама Бекасыла принесла 80 тысяч тенге и просила написать расписку, что он не имеет претензий к ним, но Аян отказался и денег не взял, потому как свои обязательства по восстановлению его зрения они так и не выполнили. Также мама обещала отдавать каждый месяц по 50 тысяч тенге, но до сих пор ни копейки не дала.
Диана БИМАГАМБЕТОВА отметила, что друг Бекасыла в начале следствия принес Аяну ПАНГЕРЕЕВУ 200 тысяч тенге. Позже принесли еще 300 тысяч. Но этих денег не хватило на лечение. Сейчас Аян должен поехать в Оренбург на очередную операцию, потому что зрение ухудшается и есть угроза, что он совсем ослепнет.
Напомним
, 14 мая в лицо сотрудника службы пробации выстрелили из огнестрельного оружия. Мужчина с огнестрельным дробовым ранением лица, шеи, грудной клетки и глаз был госпитализирован в областную больницу. Позже начальник ДУИС рассказал, что сотрудник службы пробации в г.Аксай проходил мимо ночного клуба и увидел, что во дворе увеселительного заведения идет драка. Он тут же позвонил в полицию, после чего пытался самостоятельно разнять дерущихся, но ему выстрелили в лицо. 6 октября судья специализированного межрайонного суда приговорил охранника клуба к 16 годам строгого режима.