Ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что в 2015 году в полицию поступило сообщение от жителя Мангистау о торговле детьми. Оперативниками была проведена «контрольная закупка». В ходе следствия был установлен факт купли-продажи ребенка. Из материалов уголовного дела следует, что первого новорожденного мальчика продали за один миллион 450 тысяч тенге. Жительница Актау (гражданка соседнего государства) еще задолго до рождения ребенка согласилась на предложение продать его в другую семью. Купила ребенка обеспеченная женщина. По словам покупательницы, имея хорошее материальном положение и свою квартиру, она решила усыновить ребенка, чтобы в будущем он был ее опорой. Еще одного ребенка продали за один миллион 700 тысяч тенге. Незамужняя молодая девушка, которая не планировала беременность, из-за страха осуждения родственников решила отказаться от нежеланного ребенка. В этом решении девушку поддержала ее собственная мать. Есть еще один факт, но продажа ребенка не состоялась. Покупатели отдали продавцу задаток в сумме один миллион 300 тысяч тенге за поиск женщины, готовой пойти на сделку. Досудебное расследование велось по статье 135 ч. 2 п. 1,2,8,12 (Торговля несовершеннолетними). Сотрудница Мангистауского перинатального центра, которая уговаривала роженец продавать малышей, получила восемь лет заключения. Семь с половиной лет колонии общего режима получила юрист, которая помогала оформить сделки о купле-продаже малышей. К пяти годам тюремного заключения приговорили роженицу, которая, находясь в тяжелой материальном положении, пыталась продать ребенка. Суд дал отсрочку исполнения наказания на год из-за того, что женщина снова беременна. Посредника в торговле новорожденными приговорили к трем годам лишения свободы. Всех четырех женщин суд признал виновными по статье 135 УК РК «Торговля детьми». Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.