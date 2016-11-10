Два дня жителей Уральска будут консультировать по всем интересующим вопросам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный эксперт комитета по защите прав потребителей РК Гульшахар КАРКИМБАЕВА проведет прием граждан 18 ноября с 14.30 часов до 18.00 и 19 ноября с 9.00 до 13.00 часов в здании департамента по защите прав потребителей по адресу ул. Д.Нурпеисовой, 19.