Фотография скелета, пересылаемая жителями Мангистау с помощью WhatsApp, сделана в Казалинском районе Кызылординкой области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1478675415_skelet В пресс-службе ДВД Кызылординской области сообщили, что на фото изображен скелет, который был обнаружен 3 ноября 2016 года в степи на территории Казалинского района. В ведомстве рассказали, что согласно заключения судебно-медицинской экспертизы на обнаруженном трупе признаков смерти насильственного характера не обнаружено. При осмотре в кармане одежды обнаружено удостоверение личности на имя жителя Кызылорды, который пропал без вести во время охоты 19 августа 2015 года. Обстоятельства устанавливаются. Ранее сообщалось, что мангистауские криминалисты изучают фото скелета в степи. Это же фото "гуляло" в соцсетях Актобе и даже указывалось, что скелет найден в Уилском районе, но актюбинские полицейские не заявляли о начатом расследовании.   Регина ЯСНАЯ