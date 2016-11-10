За получение взятки в размере более 1 миллиона тенге и 1,7 тысячи долларов сотрудники Управления внутренней безопасности Комитета государственных доходов МФ РК задержали руководителя отдела Управления таможенного контроля ДГД по Атырауской области, а также троих его подчиненных. - Выяснилось, что нарушители на системной основе получали взятки за беспрепятственное оформление и ускоренную регистрацию документов представителей околотаможенных структур, - сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК. По данному факту начато расследование по статье 366 части 3 подпунктам 2) и 4) УК РК (Получение взятки). - Кроме того, в рамках досудебного производства в отношении пяти таможенных представителей брокерских компаний расследуются уголовные дела по семи фактам дачи взятки. Судом № 2 города Атырау указанные должностные лица ДГД по Атырауской области признаны виновными в неоднократном получении взятки в группе лиц и осуждены к выплате штрафов на общую сумму свыше 30 миллионов тенге, - добавил официальный представитель КГД, - говорится в сообщении.