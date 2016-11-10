В Атырауской области 7 млрд неосвоенных средств были перераспределены . Об этом стало известно на совещании в областном акимате под председательством акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

При уточнении бюджета в октябре текущего года неосвоенные бюджетные средства были перераспределены на следующие направления: - 4 млрд тенге – на строительство и капитальный ремонт дорог; - 205 млн тенге – на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры (школы, деткие сады, спортивные сооружения, и др.); - 150 млн тенге – на приобретение учебников по учреждениям образования; - 1,3 млрд тенге – на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, укрепление МТБ, пополнение библиотечного фонда; - 500 млн тенге – на развитие систем водо-, газо-, электроснабжения и приобретение спецтехники;

Нурлан НОГАЕВ обратился к руководителям учреждений области, чтобы те выполняли свою работу качественно и в срок.

- Я прошу и требую, чтобы все вы критически смотрели на свою работу. Когда я говорю об этом, я не имею в виду только лишь цифры. Поэтому, это наглядный показатель качества вашей работы, - сказал глава региона.

Ранее отмечалось, что неосвоенные средства будут возвращены в республиканский бюджет.

Ерлан ОМАРОВ