Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пожар произошел в квартире на втором этаже. По неустановленным пока причинам загорелась мебель и личные вещи хозяев. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. - При тушении пожара в квартире было обнаружено тело пожилой женщины, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. На место ЧП выезжали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.