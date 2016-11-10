ЧП произошло 10 ноября в 2 часа ночи в доме по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". evraziya 49 Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пожар произошел в квартире на втором этаже. По неустановленным пока причинам загорелась мебель и личные вещи хозяев. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. - При тушении пожара в квартире было обнаружено тело пожилой женщины, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. На место ЧП выезжали 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Фото Медета МЕДРЕСОВА